إحتفالات نارية.. كوريا الشمالية في ثوب جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

احتفلت منذ قليل كوريا الشمالية بالعام الجديد وشهدت احتفالات نارية .. وكانت استقبلت مدينة سيدني الأسترالية التي يقطنها أكثر من 4 ملايين نسمة، العام الجديد 2019، بعروض مبهرة من الألعاب النارية عند أبرز معالمها مثل دار الأوبرا وجسر الميناء.

وأعلنت كبرى مدن أستراليا أنها ستطلق هذه السنة أكبر ألعاب نارية يشهدها خليج سيدني. وتحدثت عن كمية قياسية من الأسهم النارية وألوان ومؤثرات غير مسبوقة ستضيء لمدة 12 دقيقة سماء المدينة أمام مليون ونصف مليون مشاهد.

وقال رئيس بلدية سيدني كلوفر مور "إنني واثق أننا سنستمتع بمنظر خليجنا مضاء بشكل لم يسبق له مثيل".

وبما أن الأمم المتحدة أعلنت 2019 سنة للغات السكان الأصليين، سيشهد خليج سيدني عروضا تحتفي بثقافات السكان الأصليين، بما في ذلك لوحات من الأضواء على أعمدة جسر سيدني الشهير.

أما في هونغ كونغ فيتوقع حضور حوالى 300 ألف شخص إلى مرفأ فيكتوريا ليتابعوا الألعاب النارية التي ستستمر 10 دقائق وتطلق من 5 مواقع.

وفي موسكو أعلنت دائرة الأمن ومكافحة الفساد في موسكو أن الساحة الحمراء في العاصمة الروسية ستكون مفتوحة ليلة رأس السنة لكل الراغبين باستقبال العام الجديد هناك.

وفي جادة الشانزيليزيه، ستجري الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة، من نقاط مراقبة وتدقيق، في قلب باريس حيث يتوقع أن يتدفق المحتفلون، بمن فيهم السياح، وكذلك محتجو "السترات الصفراء" الذين وعدوا "بحدث احتفالي من دون عنف".

أما لندن فستنتقل إلى العام الجديد بالاحتفال بعلاقتها مع أوروبا، بينما يثير بريكست انقساما حادا بين البريطانيين. وسترافق الألعاب النارية في وسط لندن موسيقى لفنانين من القارة الأوروبية.

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