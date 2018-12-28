فرار مرضى من مركز لعلاج الإيبولا بالكونغو

أخبار الآن | جوما - الكونغو الديمقراطية (رويترز)

فرّ 24 مريضا من مركز للعلاج من الإيبولا في بيني يوم الخميس عندما هاجمه محتجون على إلغاء التصويت بالمدينة الواقعة بشرق الكونغو في الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية جيسيكا إلونجا لرويترز إن الفحوص أظهرت بالفعل أن 17 من الفارين غير مصابين بالإيبولا بينما لم يخضع السبعة الباقون لفحوص.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة في جمهورية الكونجو الديمقراطية جيسيكا إلونجا لرويترز إن الفحوص أظهرت بالفعل أن 17 من الفارين غير مصابين بالإيبولا بينما لم يخضع السبعة الباقون لفحوص.

وأضافت أن ثلاثة عادوا بالفعل إلى المركز بينما يتواصل عاملون في المجال الصحي مع 17 آخرين لترتيب عودتهم. وتابعت قائلة إن مسؤولين بقطاع الصحة لديهم عناوين وأرقام هواتف الأربعة الباقين.



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