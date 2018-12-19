مرض خطير بين أدغال أفريقيا يهدد كوكب الأرض

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (حسام الأحبابي)

دخل العلماء ومنظمة الصحة العالمية حالة من الحيرة وهم يبحثون عن طرق للوقاية من مرض خطير وُصف بأنه قد يدمر الأرض اذا إنتشر بين البشر, المرض الذي اُطلق عليه رمز X شبيه بالإيبولا لكنه أخطر, التفاصيل مع حسام الأحبابي.



ما الذي يختبئ بين أدغال القارة الأفريقية؟ إنه سر غامض يمكنه أن يدمر الأرض في لحظات , هذا السر تمثل بهيئة مرض جديد أطلق عليه العلماء رمز X الذي لم تتمكن العقارات والأدوية من إحتوائه حتى الآن.



تقارير نقلت عن علماء بريطانيين قولهم إنهم يكرسون جهودهم في هذه الفترة لإيجاد لقاح وعلاج من ذلك المرض الغامض, حيث فشلوا حتى اليوم في تحديد ماهيته وطبيعته وكيفية السيطرة عليه.



المرض ظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشبه أعراضه أعراض مرض "الإيبولا العدواني"، لكنه مختلف ويبدو أنه أكثر خطورة من أعراض الإيبولا حيث أنه لا يستجيب لأي عقار أو تطعيم أو دواء.



من جانبها تسعى وحدة مكافحة التطعيم التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الراهن الى إكتشاف طبيعة هذا المرض الى جانب الأمراض الخطيرة التي بدأت تتمحور مثل الإيبولا في أفريقيا، لضمان ألا تكون تلك الأمراض في المستقبل سببا في فناء كوكب الأرض.



ويكمن خوف العلماء من إمكانية تمحور هذا المرض الغامض، بحيث يصبح معديا بصورة أكبر ليتحول إلى فيروس قاتل بسرعة ينتقل في الهواء.



وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تُعرف المرض X حاليا بأنه مرض خطير على البشرية، إلا أن خطط البحث والتطوير تعمل على إيجاد علاج سريع تجنباً لمخاطره و لكي لا يتحول إلى مرض يهدد العالم بأسره.



لا تبدو المساعي الطبية حتى الآن أنها تحمل نتائج ملموسة بما يكفي لدرء هذا المرض, إذ يشير العلماء إلى أن الأبحاث المتعلقة بإيجاد تطعيم للمرض X، الذي ظهر للمرة الأولى عام 2014 يمكن أن تُوصف بالتقدم البطيء.

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