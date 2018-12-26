الهند: اعتقال خلية إرهابية خططت لتنفيذ هجمات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الوكالة الهندية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاربعاء، أنها اعتقلت خلية إرهابية على علاقة بتنظيم داعش، كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات واستهداف شخصيات سياسية.

وذكرت وكالة التحقيقات الوطنية، أنّ عشرة أعضاء في خلية مسلحة تحمل اسم "جماعة الحرب"، اعتقلوا في مداهمات عدة، وأنّ ستة آخرين مشتبه بهم، يجري استجوابهم بشأن علاقتهم مع التنظيم.

وقال ألوك ميتال، المتحدث باسم الوكالة، إنّ السلطات صادرت أسلحة وذخائر خلال دهم أكثر من 17 موقعاً، بعضها في العاصمة نيودلهي، حيث كانت الخلية تستعد لضرب أهداف قبل احتفال البلاد بيوم الجمهورية في 26 كانون الثاني/يناير.

وأشار ميتال خلال مؤتمر صحافي في نيودلهي إلى أنّ الخلية لقد كانت في مرحلة متقدمة من تنفيذ سلسلة من التفجيرات، لافتاً إلى أنهم أرادوا أن يفجروا قنابل يتم التحكم فيها عن بعد، وينفذوا هجمات انتحارية.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة، أن الخلية حاولت صنع سترات ناسفة، وتطوير قاذفة صواريخ محلية الصنع، مشيراً إلى أنّ العقل المدبر المجهول للخلية كان يقيم خارج الهند، وهو يعمل مهندس.

وسابقاً، أعلنت السلطات الهندية، اعتقال خلايا مماثلة على علاقة بداعش، لكن لا دليل على وجود التنظيم المتطرف في البلاد.

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