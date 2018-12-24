ترامب يعتبر البنك المركزي "المشكلة الوحيدة" لاقتصاد أمريكا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، البنك المركزي لبلاده بأنه يشكل "المشكلة الوحيدة للاقتصاد" الأمريكي.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي هي الاحتياطي الفدرالي.

وجاء تعليقه بعدما رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الفائدة وخفض توقعات النمو لسنتي 2018 و2019.

وأضاف ترامب "انهم لا يستشعرون السوق ولا يفهمون ضرورة الحروب التجارية".

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