تفريق محتجين بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين في مدينتي أم درمان وعطبرة وولاية شمال كردفان الذين تظاهروا احتجاجا على غلاء العيشة.



و قال شهود عيان إن تظاهرات أخرى صغيرة حدثت في سبع ضواح على الأقل في العاصمة الخرطوم بعد صلاة الجمعة لكنها تفرقت سريعا.

و كثفت الشرطة السودانية وجودها خارج المساجد الرئيسية بالخرطوم قبل تظاهرات متوقعة لليوم الثالث على النوالي احتجاجا على غلاء العيشة في البلاد.

وقتل ثمانية أشخاص في احتجاجات الأربعاء والخميس التي شارك فيها المئات وأحرقت خلالها مقار لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدن القضارف وعطبره ودنقلا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.

واستمرت التظاهرات في بعض أجزاء العاصمة الخرطوم حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وبدت حركة السيارات في شوارع العاصمة عادية مع انتشار سيارات للشرطة في بعض الشوارع الرئيسية بداخلها أفراد من الشرطة يحملون هراوات وعبوات غاز مسيل للدموع، كما قال شهود عيان.





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