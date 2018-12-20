خروج مطار غاتويك عن الخدمة مؤقتا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

أعلنت سلطات مطار غاتويك في لندن، أن مدرج المطار ما زال خارج الخدمة بسبب رؤية طائرات من دون طيار بالقرب من المدرج. ونصحت سلطات المطار، جميع الخطوط الجوية بإلغاء الرحلات حتى الساعة 1600 بتوقيت غرينتش على الأقل.

وفي وقت سابق، قررت السلطات تعليق الرحلات في المطار للتحقيق في تقارير عن تحليق طائرتين مسيرتين فوق مجاله الجوي، مما أثار خشية الركاب قبل أيام من عطلة عيد الميلاد. وأوضح المطار، في بيان، أن الطائرات لن يمكنها المغادرة، في حين تقرر تحويل عدد من الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

واعتذر المطار، على "تويتر"، للركاب المتأثرين، مشيرا إلى أن السلامة هي "الأولوية الأولى"، ونصح المسافرين أو القادمين لاستقبال ذويهم أن يتأكدوا أولا من مصير رحلاتهم. وكانت زيادة في حوادث التصادم بين طائرات مسيرة وطائرات تجارية قد أثارت قلقا في قطاع الطيران خلال السنوات الأخيرة.

ويقع مطار غاتويك على بعد 50 كيلومترا جنوبي لندن، وهو ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما بعد مطار هيثرو الواقع على بعد 32 كيلومترا غربي العاصمة البريطانية.

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