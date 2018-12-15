قاض أمريكي يعلن: "أوباماكير" غير دستوري

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (صحف)



أعلن قاض فدرالي أميركي، أن نظام الرعاية الطبية الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما والمعروف باسم "اوباماكير" مخالف للدستور. ولقي القرار ترحيب الرئيس الحالي دونالد ترامب وأثار غضب المعارضة المعارضة الديموقراطية التي وعدت برفع دعوى استئناف ضده.

وأصدر قاضي منطقة تكساس ريد أوكونور، حكمه بعدما لجأ اليه عدد كبير من المدعين العامين (وزراء العدل في الولايات) الجمهوريين وحاكم يعارضون هذا القانون الذي يرمز الى رئاسة باراك اوباما وصدر في 2010.

وقال البيت الابيض في بيان انه يتوقع رفع القضية في الاستئناف امام المحكمة العليا. واضاف البيان "بانتظار عملية الاستئناف، يبقى القانون ساري المفعول". وقد صدر الحكم عشية انتهاء مهلة التسجيل في اوباماكير ل 2019.

وفي حكمه، اعتبر القاضي اوكونور القانون غير دستوري بكامله، لأن الكونغرس ألغى بمناسبة الاصلاح الضريبي العام الماضي غرامة مفروضة على الاشخاص الذين فشلوا في التسجل في هذا البرنامج اذا لم تتوافر لديهم تغطيتهم الصحية الخاصة بهم.

وبتت المحكمة العليا في شرعية هذه الغرامة في 2012. لذلك تشكل هذه العقوبة "حجر الأساس" للقانون الذي يجب أن يعلن غير دستوري بعد الغائها، كما قال القاضي.

وسارع الرئيس دونالد ترامب الى الترحيب بقرار القاضي. وكتب في تغريدة "واو، لكنه ليس مفاجأة، أوباماكير اعلن للتو غير دستوري من قبل قاضي يتمتع باحترام كبير في تكساس. خبر سار لأميركا".

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