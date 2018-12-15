السبت الخامس لاحتجاجات باريس.. فرنسا إلى أين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد زهور)

رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة الفرنسية، استجابة لمطالب أصحاب السترات الصفر، إلا أن المتظاهرين استمروا في احتجاجاتهم للسبت الخامس على التوالي.

واستعدت قوات الأمن الفرنسية للتظاهرات عبر نشر آلاف من رجال الشرطة في العاصمة باريس، وعددٍ من المناطق التي يخشى وقوع أعمال عنف فيها قد ترافق التظاهرات.

لم تفلح محاولات السلطات الفرنسية لاحتواء تظاهرات أصحاب السترات الصفر التي اعتاد منظموها تسيرها يوم السبت من كل أسبوع.

قوات الأمن الفرنسية، نشرت أكثر من ثمانية آلاف شرطي في باريس إضافة إلى نشر آلاف منهم في مناطق متعددة من فرنسا.

وأوقعت الاحتجاجات التي بدأت في السابع عشر من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ستة قتلى وأكثر من ألف وأربعمئة جريح.

شارك في اليوم الأول لتظاهرات السترات الصفر، نحو مئتين وتسعين ألف متظاهر، مرتدين السترات الصفر أسوة بالسائقين.

رفض رئيس الوزراء ادوار فيليب، مطالب المحتجين بإلغاء الزيادة على أسعار المحروقات، في اليوم التالي لبدء التظاهرات.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، صرح في السابع والعشرين من شهر نوفمبر، بأنه يرغب في تكييف أسعار المحروقات مع تقلبات الأسعار.

في الرابع من شهر ديسمبر، رئيس الوزراء أعلن عن تعليق الزيادة على الرسوم على المحروقات لمدة ستة أشهر.

في الخامس من شهر ديسمبر، أعلن ماكرون إلغاء زيادة الرسوم على المحروقات في العام ألفين وتسعة عشر.

استمرار الاحتجاجات، دفعت ماكرون لإعلان زيادة على الحد الأدنى للأجور، ورفع الضرائب والرسوم عن ساعات العمل الإضافية، وإعفاء المتقاعدين من رسوم إلزامية.

قرارات ماكرون رحب بها جزء من المتظاهرين فيما اعتبرها آخرون غير كافية، داعين لاستمرار الاحتجاجات ومطالبين ماكرون تقديم استقالته.

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