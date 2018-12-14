واشنطن تنتقد سلوك موسكو وبكين في إفريقيا

أخبار الآن | واشنطن- أمريكا (أ ف ب)

ندد مستشار الأمن القومي الامريكي جون بولتون أمس بسلوك الصين وروسيا في افريقيا, وقال إن بلاده ستوقف مساعداتها المالية وتمتنع عن دعم مهمات حفظ السلام الأممية غير المجدية. وسعى بولتون لدى عرضه الاستراتيجية الجديدة لادارة الرئيس دونالد ترامب في القارة الافريقية، إلى تكييفها مع شعار أمريكا أولاً، علماً أن واشنطن لا تبدي اهتماماً خاصاً بالقارة .

ويمكن أن يستشف من "الاستراتيجية الجديدة في افريقيا" ريبة إزاء المؤسسات الدولية وتوعداً بالتقتير في إنفاق أموال دافعي الضرائب الأميركيين، ومنافسة تعيد إلى الأذهان الحرب الباردة مع خصوم الولايات المتحدة.

وقال بولتون أمام مؤسسة "هريتاج فاونديشن" المحافظة للابحاث في واشنطن إن "القوى الكبرى المنافسة وهي الصين وروسيا توسع نفوذها المالي والسياسي بسرعة في أنحاء افريقيا.

وهي توظف استثماراتها بصورة متعمدة ومكثفة في المنطقة لزيادة ميزاتها مقارنة مع الولايات المتحدة"، منددا بما وصفه انه "رشى" و"اتفاقات غامضة" ولجوء الصين الى تقديم ديون "لإبقاء الدول الأفريقية رهينة" لديها، أو حتى "النهب الروسي للموارد الطبيعية".

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