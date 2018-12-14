يونكر يتوقع حصول بريكست بدون اتفاق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنّ الاتحاد الأوروبي قرّر تكثيف استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا منه في آذار/مارس المقبل من دون اتّفاق. وقال يونكر في ختام قمّة للاتحاد الأوروبي في بروكسل إنّه يجب على البريطانيين أن يقولوا ما يريدونه عوضاً عن سؤال الاتحاد عمّا يريده.

وأضاف أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أشارت في كلمتها أمام القادة الأوروبيين عن "الصعوبات التي تواجهها" للحصول على مصادقة برلمان بلادها على اتفاق الانسحاب الذي أبرمته مع بروكسل وقد وطلبت منهم "ضمانات إضافية".

واعتبر يونكر أنّه "من غير المعقول بتاتاً" أن تعتقد المملكة المتّحدة أنّ الأمر يعود إلى الاتحاد الأوروبي "ليقترح إجابات". وأضاف وقد بدا عليه الإرهاق "الأحرى بالحكومة البريطانية أن تخبرنا بما يريدونه بالضبط".

ووفقاً لمصدر أوروبي فإنّ الجو الذي ساد عشاء القادة الأوروبيين كان "سيّئاً للغاية". وقال المصدر إنّ "تيريزا ماي لم تتمكّن من صوغ ما تريده" وقاطعتها مراراً المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مطالبة إيّاها بتوضيح ما تريده من الأوروبيين بالضبط.

ووفقاً لمصدر أوروبي آخر فإن القادة الأوروبيين لن يتمكنّوا من مساعدة ماي إلاّ إذا عادت في غضون الأسابيع المقبلة وفي جعبتها مقترحات محدّدة.

المزيد من الأخبار

ماي تسعى إلى الحصول على تنازلات لإنقاذ بريكست