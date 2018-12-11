أمريكا تعيد "غنيمة حرب" للفليبين بعد قرن من الزمن.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية في قاعدة جوية بمدينة مانيلا في الفليبين، اليوم الثلاثاء، حاملةً معها 3 أجراسٍ تعود لأبرشية بالانجيجا، كانت أخذتها القوات الأمريكية كغنيمة حربٍ قبل قرنٍ من الزمن.

ففي العام 1901عمدت مجموعة من القوات العسكرية التابعة للجيش الامريكي إلى أخذ الأجراس، التي عرض 2 منها في قاعدة جوية في وايومنغ، بينما الثالث تم عرضه في متحف للجيش الأمريكي بكوريا الجنوبية. ويقول مؤرخون أن "الأجراس قرعت منذرة ببدء الهجوم المباغت على القوات الأمريكية التي ردت بتنفيذ مذبحة سقط خلالها قتلى من النساء والأطفال".

وفي السياق، أكد الأب لينتوي تيباكو، قس أبرشية بالانجيجا، في حديث لتلفزيوني محلي: "أشعر بحماس وتأثر.. أخيراً رأينا الأجراس".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، تعهد في العام الماضي للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بالسعي جاهداً لإعادة الأجراس التي طالب بها دوتيرتي أثناء خطابه السنوي للأمة.

وتأتي إعادتها إلى الفلبين بعد جهود بذلها رؤساء سابقون وقساوسة ومؤرخون لسنوات وسط رفض من محاربين قدامي ومشرعين في وايومنيغ، عارضوا تفكيك تذكار حرب مما أدى لسن تشريع يمنع نقلها.

مصدر الصورة: رويترز

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