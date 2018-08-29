ماتيس : ستتم محاسبة إيران على أي تصرفات سيئة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزيرُ الدفاعِ الأمريكي جيمس ماتيس، إن الولايات المتحدة وجهت تحذيرا لإيران، وستحاسبها على أيِ تصرفٍ سيء في المنطقة.

وحذرت واشنطن إيران من استمرارِ ما تقومُ بهِ في سوريا، وسلوكها في اليمن، ودعمِ الحوثيين الذي يطلقونَ الصواريخَ على السعودية

وتابع ماتيس خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة (البنتاغون) بواشنطن، مشددا "لن نقبل باستمرار هذه السياسة".

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