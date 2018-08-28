هوك: يجب على إيران سحب قواتها من سوريا ووقف إيواء القاعدة

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

قال بريان هوك ، المبعوثُ الأمريكي الخاص لشؤونِ إيران إن نظامَ طهران يوفرُ الدعمَ الصاروخي للحوثيين لقصفِ الأراضي السعودية.

وطالب هوك خلالَ كلمتهِ أمامَ مؤسسةِ الدفاعِ عن الديمقراطيات، طالب إيران بالسماحِ للوكالةِ الدولية للطاقة الذرية بتفتيشِ مواقعها النووية في أيِ وقت، وشددَ على ضرورةِ وقفِ تطويرِ صواريخها الباليستية، ووقفِ تخصيب اليورانيوم، وسحبِ كلِ القوات الخاضعة لها في سوريا، ووقفِ إيواءِ عناصرِ القاعدة.

وأضاف هوك أن نظام طهران يستخدم أموال الشعب لدعم الديكتاتوريات والمليشيات.

في الوقت نفسه، لفت هوك، إلى أن الحرس الثوري الإيراني أهم جهات قمع الشعب الإيراني منذ عام 1979.

وأكد هوك أنه "لا يُنظر لإيران على أنها دولة طبيعية بسبب أنشطتها الخبيثة".

وخلال حديثه، قال هوك: "نريد حرمان إيران من الأموال كافة التي تسمح لها بدعم الإرهاب"، مضيفاً: "سنواصل النقاش مع مختلف الجهات والدول لفرض عقوبات على النظام الإيراني".

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