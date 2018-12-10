فرنسا تترقب خطاب ماكرون لاحتواء احتجاجات السترات الصفر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ترقب الفرنسيون اليوم ما سيعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الذي من المفترض أن يلقيه الاثنين، إذ تشير بعض التسريبات إلى أن الرئيس الفرنسي سيكشف عن مجموعة من التدابير الاجتماعية التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين، فضلا عن إلغاء بعض الضرائب.

وصرح رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب غداة المظاهرات الحاشدة التي نظمتها يوم السبت حركة السترات الصفر في عدة مدن فرنسية، بأنه حان وقت الحوار، إذ بلغ عدد المتظاهرين 125 ألف متظاهر.

وتابع:"إيمانويل ماكرون سيخاطب الفرنسيين "ربما يوم الاثنين" لكي يطمئنهم ويعيد اللحمة في صفوف الأمة الفرنسية لكي تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل".

كما ومن المفترض أن يعلن الرئيس الفرنسي بهذه المناسبة عن مجموعة من القرارات الرامية إلى تهدئة الوضع، من بينها رفع مستوى القدرة الشرائية للفرنسيين وتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية.

كما سيجتمع ماكرون مع ممثلين عن النقابات العمالية واتحادات أرباب الأعمال وجمعيات المسؤولين المحليين المنتخبين مع سعيه لصياغة رد على الحركة غير المنظمة التي تعصف بفرنسا.

وقالت مورييل بينيكو وزيرة العمل في تصريحات تلفزيونية إن ماكرون سيعلن عن إجراءات "ملموسة وفورية" لكنها لن تشمل رفع الحد الأدنى للأجور.

وأضافت "رفع الحد الأدنى للأجور سيدمر الوظائف، كثير من الشركات الصغيرة لن تتحمل ذلك وستهدد بالإفلاس".

وحذر المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو من التوقعات غير الواقعية، وأضاف "لن تُحل كل مشكلات محتجي السترات الصفر بالعصا السحرية".

وفي أنحاء المدينة غطت فروع البنوك والمتاجر واجهاتها المحطمة بألواح فيما غطت الشعارات المناهضة لماكرون الجدران والواجهات.

وكُتب على ألواح غطت واجهة أحد المتاجر قرب شارع الشانزليزيه الشهير "لن تصمد إلى ما بعد عيد الميلاد يا إيمانويل".

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