تحالف من نقابات العمال تنظم احتجاجات في بوينس أيرس

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس الجمعة 1 كانون الأول ديسمبر احتجاجاً على السياسات الاقتصادية لمجموعة العشرين فيما بدأ قادة المجموعة أعمال قمتهم السنوية في المدينة.

وحسب ما أعلنت السلطات لم تكن الاحتجاجات في أي مكان قريب من زعماء الدول الأعضاء مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها.

ومن المتوقع هيمنة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على جدول أعمال الاجتماعات.

ونظم الاحتجاجات تحالف من نقابات العمال والجماعات المعنية بحقوق الإنسان على بعد نحو 5 كيلومترات من موقع انعقاد القمة.

وطوقت الشرطة وخفر السواحل وحرس الحدود منطقة تبلغ مساحتها 12 كيلومتراً حول موقع الاجتماعات وأوقفت السلطات حركة المرور في بعض المناطق في إطار إجراءات تأمين القمة.

وأسفرت تلك الإجراءات عن إغلاق بوينس أيرس، وتوقفت حركة النقل العام وأغلقت المئات من التقاطعات للسيطرة على المرور والحشود، وسببت تلك الإجراءات صعوبة وصول النشطاء لموقع الاحتجاج.

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