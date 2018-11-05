"اليونيسكو" تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 5 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام اليوم العالمي للتوعية بأمواج "تسونامي وانطلقت فعاليات عام "2018 " تحت شعار "الحد من الخسائر الاقتصادية للكوارث". ففي السنوات الـ 100 الماضية، أدى حدوث 58 كارثة للتسونامى إلى وفاة أكثر من 260 ألف شخص، أو ما معدله 4600 شخص لكل كارثة، وهذا يتجاوز المخاطر الطبيعية الأخرى.

وأدى التسونامي في المحيط الهندي فى ديسمبر/كانون الاول 2004 إلى أكبر عدد من الوفيات فى تلك الفترة وتسبب بما يقدر بـ 227 ألف حالة وفاة في 14 بلدا، حيث كانت أندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند البلدان الأكثر تضررًا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت فى ديسمبر/كانون الأول 2015، القرار 203/70، باعتبار يوم 5 نوفمبر اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، من أجل رفع مستوى الوعي بأمواج التسونامي وتبادل الطرق المبتكرة للتقليل من المخاطرة.

ويعتبر اليوم العالمى للتوعية بأمواج التسونامي من بنات أفكار اليابان، التى لديها تجربة مريرة تكررت ولا تزال على مر السنين، وخبرات كبيرة متراكمة فى مجالات مثل الإنذار المبكر بأمواج تسونامي، والعمل العام وإعادة البناء بشكل أفضل بعد وقوع الكارثة للحد من التأثيرات المستقبلية.

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