ارتفاع حصيلة ضحايا عواصف إيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت أنحاء من إيطاليا وتسببت في دمار واسع إلى 17 قتيلا ، بعد وفاة شخصين آخرين.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، أمس السبت، إن ألْمَانِيًّا لقي حتفه يوم الجمعة إثر تعرضه لصاعقة على جزيرة سردينيا، بينما توفي شخص آخر في المستشفى كانت قد أصابته صاعقة قبل عدة أيام.

وقالت الرابطة الزراعية الإيطالية "كولديريتي" في بيان إن العواصف دمرت نحو 14 مليون شجرة، معظمها في أقصى الشمال.

وأردفت الجمعية في بيان قائلة: "سنحتاج قرنا من الزمان على الأقل، لكي نعود إلى الوضع الطبيعي".

يذكر أن الكثير من الضحايا الذين سقطوا، فقدوا أرواحهم في حوادث سقوط أشجار.



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