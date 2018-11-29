هولندا تدين تطوير روسيا لصاروخ كروز

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعلنت الحكومة الهولندية ان لديها معلومات بأن روسيا قامت بتطوير صاروخ كروز من طراز SSC-8 - ويبلغ مداه أكثر من 500 كيلو متر. ويعد هذا التطوير انتهاكا لمعاهدة الأسلحة النووية. روسيا نفت في البداية وجود الصاروخ ، لكنها قالت فيما بعد إن الصاروخ لا ينتهك المعاهدة لأنه لا يملك مثل هذا الحجم الكبير النطاق.

وتم توقيع معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى في عام 1987 بين الولايات المتحدة وروسيا ، والتي تنص على وضع نهاية للحرب الباردة وتمنع المعاهدة تطوير الصواريخ التي يبلغ مداها أكثر من 500 كيلومتر. "يمكن لهولندا أن تؤكد على نحو مستقل أن روسيا قد طورت وتدخل في الوقت الراهن سلاحا برييا انطلاقا من الأرض" ، كتب الوزيران إلى تويد كامير ، مجلس النواب في البرلمان الهولندي. هذا يعتمد على "الذكاء".

وفقا للوزراء ، فإن الروس كانوا في مرحلة الاختبار لبعض الوقت. وقد دفعت الولايات المتحدة ، وهولندا ودول أخرى في حلف الناتو موسكو إلى الشفافية بشأن هذا الفشل منذ عام 2013. ويعتقد الوزراء الهولنديون أن هذا الانتهاك لمعاهدة الأسلحة النووية يجب إدانته ، ولكن يجب أيضا الحفاظ على المعاهدة. ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام مؤخراً بالإنسحاب من المعاهدة

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