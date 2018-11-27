توقيف مسؤول في مجلس الشيوخ الفرنسي بشبهة "التجسس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت أجهزة الإستخبارت الفرنسية يوم الإثنين باعتقال موظف حكومي بارز بتهمة التجسس لحساب كوريا الشمالية، وفقاً لمصدر قضائي في باريس، ويقوم مدعي باريس بالتحقيق في مسألة قيامه بجمع وتسليم معلومات لجهة خارجية قد تقوض المصالح الاساسية للدولة .



كما تم اعتقال بونوا كينوديه ، رئيس "رابطة الصداقة الفرنسية - الكورية" ومؤلف كتاب حول الدولة المعزولة ، يوم الأحد الماضي ، واضاف المصدر أن محققين من جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي يحققون فيما إذا كان كينوديه قد قـَدم معلومات إلى بيونغ يانغ.

وذكر برنامج كوتيديان التلفزيوني اليومي أن مكتبه في مجلس الشيوخ قد تمت مداهمته. وكانت التحقيقات قد بدأت في آذار/مارس. وبحسب الموقع الالكتروني لمجلس الشيوخ الفرنسي فإن كينوديه مسؤول كبير في المجلس في قسم الهندسة المعمارية والتراث والحدائق.

وكتب مقالات عدة حول كوريا الشمالية وسافر مرارا في أنحاء شبه الجزيرة، بحسب الموقع الالكتروني لناشره ديلغا. وتعمل رابطة الصداقة الفرنسية-الكورية على تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية وتدعم توحيد الكوريتين.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات اقتصادية صارمة بهدف إجبار نظامها على التخلي عن برنامجه الصاروخي النووي.

وتحسنت علاقات كوريا الشمالية مع الجنوب والولايات المتحدة مند قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في حزيران/يونيو لكن الولايات المتحدة لا تزال تسعى لمواصلة العقوبات حتى تقوم بيونغ يانغ "بنزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه".

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