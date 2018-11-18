متشددون يقتلون عنصرين من الدرك بالنيجر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قُتل اثنان من عناصرِ الدرك النيجيري وجُـرح آخر في هجومٍ نفذه مسلحون على مركزٍ للدرك بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. وذكرت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية ، أن المسحلينَ الذين يشتبه بأنهم متشددون، هاجموا مركز الدرك في ماكالوندي، على متنِ دراجة نارية ، قبل أن تصلَ تعزيزاتٍ من الدرك إلى تلك المنطقة.

يذكر أن الجيشَ النيجيري نشر آواخر شهر أكتوبر/ تشرين الثاني، عدداً من وحداتِه تحسباً لهجماتٍ قد يشنُها متشددون في تلك المنطقة. ويشهد الوضع في بوركينا فاسو، تدهوراً أمنياً منذ نحو ثلاث سنوات، خاصة في المناطق الشمالية والشرقية والتي تضم عدداً من المجموعات المتشددة.

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