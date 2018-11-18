مصرع متظاهرة وعشرات الجرحى باحتجاجات الوقود في فرنسا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

توفيت مُتظاهرة وأُصيب آخرون أثناء الاحتجاجاتِ التي عطلت حركة السير في شوارعِ فرنسا ضد رفع أسعار الوقود. وقالت تقارير إن متظاهرة توفيت بعد أن صدمتها سيارة أُصيب قائدها بالفزع مما دفعه إلى قيادة السيارة نحو جموع المتظاهرين.

وقال مسؤولون فرنسيون إن حوالي خمسة آلاف متظاهر، يٌطلق عليهم حركة "السترات الصفراء" نسبةً إلى ستراتهم العاكسة للضوء، احتشدوا في ألفِ موقع في أنحاء فرنسا. ويتهمُ المحتجون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإهمال "الفقراء"، وذلك بعد أيامٍ من اعترافِ ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لم ينجح في "مصالحةِ الشعب الفرنسي مع الزعماء".

كما اتهم معارضيه السياسيين بأنهم يحاولون استغلال الحركة، "السترات الصفراء"، من أجل وضع العراقيل في طريق برنامجه الإصلاحي.

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