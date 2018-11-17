بعد عام على اختفائها: العثور على الغواصة الأرجنتينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت القوات البحرية الأرجنتينية أنه تم العثورعلى الغواصة المفقودة التي اختفت قبل عام وعلى متنها 44 شخص. وقامت السلطات بتحديد موقع الغواصة بواسطة غواصة أخرى تعمل عن بعد, تابعة لسفينة أميركية تم استئجارها من أجل عمليات البحث. وقد تم العثور على الغواصة في عمق يزيد عن 2000 قدم, في إقليم باتاغونيا الأرجنتيني، حيث يأتي العثور عليها بالتزامن مع ذكرى مرور عام على اختفائها في 15 نوفمبر 2017.

وكان الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري قد قال إن هناك "التزامًا مطلقًا وغير قابل للتفاوض" للعثور على "الحقيقة"، ووعد بإجراء تحقيق كامل بعد فقدان الغواصة.

ويعتقد الخبراء أن الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على إبلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.

وداهمت الشرطة الاتحادية القواعد البحرية والمباني الأخرى في يناير الماضي كجزء من التحقيق، بعد وقت قصير من إقالة قائد البحرية. وشاركت 24 دولة في جهود العثور على الغواصة لكنها فقدت الأمل في العثور على الغواصة أو ناجين، بينما واصلت البحرية الأرجنتينية جهودها.

وخصصت الحكومة الأرجنتينية في وقت سابق مكافأة قدرها 5 ملايين يورو "لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى" تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها.

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