هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر تضرب جنوب شرق إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضرب زلزالُ بلغت قوته خمسة اعشار الدرجة على مقياسِ ريختر مدينة عنبر آباد في محافظة كرمان جنوب شرق إيران، دون الإعلانِ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، وتتعرض إيران دائما لزلازل، كان أكثرُها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990 وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل سبعةٍ وثلاثين آلف شخص وإصابة مئةِ آلف آخرين.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الزلزال وقع في الساعة الحادية عشرة من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان على بعد 18 كيلومترا من مدينة عنبر آباد وعند التقاء خطي العرض الشمالي 28.23 والطول الشرقي 58.28 درجة وفي عمق 20 كيلومترا من سطح الأرض.

وفي تصريح لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال حاكم مدينة عنبر آباد نادر ملائي "إنه لم تصلنا حتى الآن أي تقارير تتحدث عن وقوع أضرار جراء هذه الهزة الأرضية".

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