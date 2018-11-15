توسك يعلن عن قمة أوروبية لتوقيع اتفاق بريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم عن عقد قمة في 25 من شهر نوفمبر الجاري لتوقيع مشروع الاتفاق حول بريكست الذي تم التوصل إليه مساء يوم الأربعاء مع بريطانيا.



وأثارت المسودة مخاوف من اندلاع خلافات واستقالات من وزراء الحكومة البريطانية ، كاستقالة الوزير المكلف بملف "بريكست" ديفيد ديفيس ، إثر اختلافه مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول شروط انسحاب البلاد المرتقب من الاتحاد الأوروبي.



وقال توسك في تصريح له في بروكسل "إذا سار كل شيء على ما يرام، ستعقد قمة استثنائية للمجلس الأوروبي لوضع اللمسات الأخيرة وتوقيع اتفاق بريكست".

وجاء هذا التصريح بعد اجتماع مبكر يوم الخميس، حيث أشاد توسك بمفاوض الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، الذي "حقق أهم هدفين للحد من الأضرار الناجمة عن رحيل بريطانيا والحفاظ على مصالح الدول الـ27 الأخرى".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد توصلت إلى مسودة اتفاق ينظم عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات استمرت لأكثر من عام.

ويعمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عقد اتفاق لتيسير الحركة التجارية بين أكبر تكتل تجاري في العالم والمملكة المتحدة، مقر أكبر مركز مالي دولي.

اقرا: لندن وبروكسل تتوصلان لاتفاق حول البريكست