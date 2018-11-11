نيجيريا تعين خامس قائد لمحاربة بوكو حرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكر الجيش النيجيري أن البلاد عينت خامس قائدٍ في أقل من عامين لقيادة محاربةِ جماعة بوكو حرام.

يشار الى ان الهجمات التي تشنها الجماعة قد تضر بفرص الرئيس محمد بخاري في الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط المقبل 2019.

وتعهد بخاري خلال حملته الانتخابية في 2015 بالقضاء على التمرد، لكن الصراع يدخل عامه العاشر بهجماتِ بوكو حرام إلى جانب هجمات تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وصرح الجيش في بيان بالبريد الإلكتروني إن الميجر جنرال بنسون أكينرويو حل محل الميجر جنرال آبا ديكو في قيادة مكافحة بوكو حرام.

وتم نقل ديكو إلى وزارة الشؤون العسكرية المدنية لتولي منصب رئيس الشؤون العسكرية المدنية.

وقال مسؤولان عسكريان طلبا عدم نشر اسميهما إن الخطوة جاءت بسبب هجمات تنظيم داعش الإرهابية في الآونة الأخيرة.

ومنذ أن تولى ديكو موقعه في يوليو تموز قتل عشرات من القوات النيجيرية في معارك مع المتشددين.



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