تعرف على قائمة الدول الـ 32 الأكثر فساداً في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بزنس انسايدر )

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي الثلاثاء مؤشر الفساد السنوي كجزء من "تقرير التنافسية العالمية".

باستخدام منهجية مرتبطة بمؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي مستوى الفساد في 140 دولة مجتمعة على مقياس من 1 إلى 100.

النتيجة 100 تعني أن البلد بلا فساد ، في حين أن الصفر هو الأكثر فسادًا. وسجلت جميع البلدان الواردة في هذه القائمة 30 نقطة أو أقل.

معظم البلدان التي ينظر إليها المنتدى الاقتصادي العالمي باعتبارها الأكثر فسادًا في إفريقيا وأمريكا الوسطى والشرق الأوسط ، تعد مجتمعات ذات أنظمة قانونية وحكومية ضعيفة وكما ينتشرفيها الفقر .

على سبيل المثال ، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي اليمن ، التي تعيش حربا ، باعتبارها الدولة الأكثر فسادا. لكن مجموعة من آقوى 20 دولة اقتصادا في العالم موجودة على القاذمة أيضاِ

اليك قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم:

المرتبة الـ 29 مكرر : سيراليون - 30



المرتبة الـ 29 : ايران - 30



المرتبة الـ 29 : اوكرانيا - 30

المرتبة الـ 29 : غامبيا - 30

المرتبة الـ22 مكرر: . روسيا - 29

المرتبة الـ22 مكرر: باراجواي - 29





المرتبة الـ22 مكرر: المكسيك - 29

المرتبة الـ22 مكرر: لاوس - 29





المرتبة الـ22 مكرر: قيرغيزستان - 29

المرتبة الـ22 مكرر: جمهورية الدومينيكان - 29

المرتبة الـ22 مكرر: هندوراس - 29

المدرتبة الـ 19 مكرر : غواتيمالا - 28





المدرتبة الـ 19 مكرر : بنغلاديش - 28

المدرتبة الـ 19 مكرر : موريتانيا - 28

المرتبة الـ 17 مكرر : لبنان - 28

المدرتبة الـ 19 مكرر : كينيا - 28





المرتبة 15 مكرر : غينيا - 27

المرتبة 15 مكرر : نيجيريا - 27





المرتبة 13 مكرر : اوغندا - 26

المرتبة 13 مكرر : نيكاراغوا - 26





المرتبة 11 مكرر : الكاميرون - 25





المرتبة 11 مكرر : موزمبيق - 25





المرتبة الـ 8 مكرر : هايتي - 22

المرتبة الـ 8 مكرر : بوروندي - 22

المرتبة الـ 8 مكرر : زمبابوي - 22

المرتبة الـ 5 مكرر : جمهورية الكونغو الديمقراطية - 21

المرتبة الـ 5 مكرر :كمبوديا - 21

المرتبة الـ 5 مكرر : طاجيكستان - 21



المرتبة الـ 4 : تشاد - 20

المرتبة الـ 3 : انجولا 19





المرتبة الـ2 :فنزويلا - 18

المرتبة الـ 1 : اليمن - 16

مصدر الصور : businessinsider

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