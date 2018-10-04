تنبيه رئاسي أمريكي لتحذير المواطنين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)



تلقى أكثر من 200 مليون هاتف محمول في الولايات المتحدة رسالة نصية "رئاسية" في إطار تجربة جديدة على تحذير الأمريكيين وقت الكوارث والأزمات والهجمات.

وتهدف التجربة التأكد من سلامة نظام اتصالات مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ، ووصف البعض الرسالة التجريبية بأنها "تنبيه ترامب"، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يشارك شخصيا في التجربة.

وعلى عكس تنبيهات أخرى، مثل التحذيرات الخاصة بالكوارث الطبيعية، لم يتسن للمستخدمين إلغاء الاشتراك أو حظر الرسالة، وكان بإمكانهم فقط إغلاق الهاتف أو تعطيل اتصاله بشبكة الاتصالات.

ويتم استخدام هذا الإنذار في حالة الكوارث والتهديدات الكبرى والطوارئ الوطنية، ومنها: تعرض الولايات المتحدة لهجوم صاروخي، أو أعمال إرهابية، أو وقوع كوارث طبيعية.

وأطلق الإنذار نغمة تحذير على الهواتف وظهرت رسالة تحذيرية نصها : "هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني. ليست هناك حاجة للقيام بأي إجراء".

وجاءت التجربة بموجب قانون يعود لعام 2015، وينص على أنه يجب إجراء اختبار مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.

وكان من المقرر في البداية إجراء التجربة في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنها تأجلت لتفادي أي ارتباك أثناء جهود الإنقاذ والإغاثة لمواجهة إعصار فلورنسا.

وبعد إرسال التنبيه اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل حول مزايا النظام، وكان هناك مَن يشتكي من عدم تلقي الرسالة. ونشر آخرون تنبيهات محاكاة ساخرة.

اقرا ايضا

مقتل شرطي واصابة 4 اخرين بإطلاق نار في الولايات المتحدة