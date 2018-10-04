أيرلندا تفتح تحقيقا في اختراق حسابات فيسبوك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

فتحت هيئة تنظيم البيانات في أيرلندا، تحقيقا في الاختراق الذي تعرض له مؤخرا موقع فيسبوك، والذي سمح للقراصنة بالوصول إلى 50 مليون حساب.

وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، الأربعاء، إنها ستنظر فيما إذا كان موقع التواصل الاجتماعي العملاق قد امتثل للوائح الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام، ويغطي حماية البيانات، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأضافت اللجنة في بيان أنها ستتحقق مما إذا كان فيسبوك قد وضع "تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لضمان أمن وحماية البيانات الشخصية التي يعالجها".

وأشارت اللجنة في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن عدد حسابات الاتحاد الأوروبي التي قد تكون تضررت أقل من 5 ملايين حساب.

وتتحرك أيرلندا، التي تعد المسؤولة الرائدة عن تنظيم الخصوصية لفيسبوك في أوروبا، بسرعة للتحقيق فيما تعرضت له شركة التكنولوجيا الأميركية منذ الإعلان عن الاختراق يوم 28 سبتمبر.

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