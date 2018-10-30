طائرة بدون طيار لكشف لغز الطائرة الاندونيسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استخدمت اندونيسيا تقنية الطائرات بدون طيار وذلك للبحث عن طائرة الركاب التي تحطمت في البحر يوم الإثنين ، وكانت الطائرة قد سقطت بعد إقلاع الرحلة من جاكرتا وعلى متنها 189 راكباً بالإضافة الى طاقم الطائرة.

وحتى الأن لا توجد أي مؤشرات تدل على وجود ناجيين ممن كانو على متن الطائرة المنكوبة ، بينما تمكنت الجهات المختصة من جمع الحطام وأغراض الركاب الشخصية من المياه.

وصرح رئيس وكالة الكوارث الاندونيسية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر ان أجهزة السونار تستخدم في المياه قرب كاراوانج وهي اخر نقطة اتصال معروفة للطائرة.

ومازالت الأسباب التي أدت الى سقوط الطائرة بعد 13 دقيقة من إقلاعها مجهولة حتى الآن .

وصرح مسؤولون أن الطيار الذي كان على متن الطائرة طلب العودة إلى مطار سوكارنو هاتا قبل دقائق من فقدان الإتصال بالطائرة، وأظهر سجل فني حصلت عليه هيئة الإذاعة البريطانية أن الطائرة واجهت مشاكل فنية أثناء الطيران من بالي إلى جاكرتا في اليوم السابق.

فيما صرح الرئيس التنفيذي لشركو طيران ليون يوم الثلاثاء أن الطائرة خضعت لكافة إجراءات الصيانة وتم إصلاحها من جديد قبل الإقلاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ليون إيروارد سيريت يوم الثلاثاء إنه تم إصلاح الطائرة قبل إقلاعها من جديد.

بينما مازال يبحث المحققون عن مسجل الصندوق الأسود للطائرة ، والذي سيحل اللغز في سقوط الطائرة



photo source: Getty Images AsiaPac - Ulet Ifansasti / Stringer

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