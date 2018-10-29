بوينغ تعرض تقديم المساعدة التقنية بتحطم الطائرة الإندنوسية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( بوينغ )

أكدت شركة "بوينغ" لصناعة الطائرات عن استعدادها لتقديم المساعدة التقنية خلال التحقيق في حادث تحطم طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "ليون آير" في مياه تانجونج كيراوانج بمقاطعة جاوة الغربية في اندونيسيا.

وأعربت شركة "بوينغ" في بيان نشرته على تويتر عن تعاطفها مع الضحايا وذويهم.

وكانت الطائرة تحمل على متنها 189 شخصا، وقد تحطمت في مياه تانجونج كيراوانج بمقاطعة جاوة الغربية، بعد تحليقها لمدة 13 دقيقة من جاكرتا باتجاه بانجكالبينانج، وقبل فقدان الاتصال، طلبت الطائرة إذنا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية.

وأشارت بوينغ عبر تويتر منذ الساعات الأولى من الحادثة أنها على علم بالعطل الفني الذي حدث وأنها تراقب عن كثب أخبار الطائرة المنكوبة .

وقال مسؤول بلجنة سلامة النقل في إندونيسيا إن سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف.

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