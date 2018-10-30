كيف نجا هذا الرجل المحظوظ من حادثة تحطم الطائرة الاندنوسية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (دايلي ميل)

هل يمكن أن يجعلك تأخرك عن موعد ما، أكثر الرجال حظا في العالم، نعم ، اذا كان الموعد الذي ستفوته هو رحلة طيران مميتة.. وهذا ما حدث مع سيتياوان.

فقد نجا الإندونيسي سوني سيتياوان من كارثة تحطم طائرة إندونيسية كانت تحمل 189 شخصًا بعد أن سقطت في البحر قبالة جزيرة جاوة، أمس الاثنين، بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا بفترة وجيزة.

وتأخر سوني سيتياوان عن رحلة الطيران، إذ وصل إلى المطار بعد 10 دقائق من إقلاع الطائرة بسبب تعرقل حركة المرور.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن سيتياوان موظف في وزارة المالية الإندونيسية، وأن 6 من زملائه لقوا حتفهم في الكارثة.

وقال مسؤول إغاثة في إندونيسيا إن عمّال الإنقاذ انتشلوا أشلاء بشرية بعد تحطم طائرة تابعة لشركة طيران ليون إير في البحر.

وكان الطيار طلب العودة لمطار الإقلاع قبل دقائق من فقدان الاتصال بعد 13 دقيقة من بدء الرحلة.

ويحاول عمال الإنقاذ العثور على جسم الطائرة بعد العثور على حطام وأجزاء منها طافية في بحر جاوة.

مصدر الصور: dailymail

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