قتلى بسقوط حافلة في نهر بالصين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اكدت السلطات الصينية وفاة شخصين بعد أن سقطت حافلة لنقل الركاب من أعلى الجسر في نهر نهر يانغتسي، في محافظة شونغكينغ جنوب غربي الصين.

واصطدمت الحافلة حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي بسيارة كانت تسير عكس الاتجاه فوق جسر من أربع حارات في منطقة وانشيان بالمدينة. وانحرفت الحافلة بعد ذلك وكسرت سور الجسر وسقطت في نهر يانغتسي.

وقالت السلطات المحلية إن الحافلة غرقت على عمق نحو 50 مترا وأضافت أنه لم يتضح بعد عدد الركاب.

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