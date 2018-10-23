أستراليا تعاقب قادة جيش ميانمار بسبب الروهينغا

أخبار الآن | أستراليا - (وكالات)

فرضت أستراليا، حظراً على السفر وعقوبات مالية على ضباطٍ كبار بجيش ميانمار..



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية "ماريس بين" إن بلادها حظرت الآن السفر على خمسةِ ضباط في جيش ميانمار, مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان , ارتكبتها وحدات تحت قيادتهم.

ووفقا لوكالات الأمم المتحدة، فر أكثر من 700 ألف من الروهينغا المسلمين من ميانمار إلى بنجلاديش المجاورة العام الماضي عقب عملية أمنية نفذها جيش ميانمار.

واتهم تقرير للأمم المتحدة صدر في الآونة الأخيرة جيش ميانمار بارتكاب جرائم اغتصاب وقتل جماعي بهدف "الإبادة الجماعية" وطالب بمحاكمة القائد العام و5 من القادة العسكريين بموجب القانون الدولي.

غير أن أستراليا التي كانت تقدم من قبل تدريبا لجيش ميانمار والتي امتنعت عن فرض عقوبات تحركت اليوم الثلاثاء باستهداف 4 من القادة الذين ذكرهم تقرير الأمم المتحدة وقائد كبير آخر.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودا مماثلة على قادة عسكريين كبار في أغسطس/آب. كما فرض الاتحاد الأوروبي قيودا في يونيو/حزيران.

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