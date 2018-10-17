بريطانيا: موسكو تحاول شن هجمات سيبرانية على أنظمتنا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر مسؤول في مركز الأمن الإلكتروني البريطاني من أن عملاء الاستخبارات الروسية يخترقون أنظمة الحواسيب في بريطانيا من أجل التمهيد لشن هجمات إلكترونية مدمرة.

وقال سيارن مارتن Ciaran Martin ، رئيس المركز الوطني للأمن الإلكتروني ، إن موسكو تدخل إلى الأنظمة في محاولة للتجسس أو كخطوة أولى نحو إطلاق هجمات على البنية التحتية الوطنية في بريطانيا مثل شبكات الطاقة أو الاتصالات.

وأضاف: "أحد الأشياء التي نحتاج إلى القلق بشأنها هو حقيقة أن روسيا قد وضعت نقاط الهبوط على الشبكات التي يمكن أن يبني منها الاختراق، ويمكنهم استخدامها للتجسس ... ولكن يمكنهم أيضًا استخدامها كأساس محتمل لهجوم مدمر في المستقبل".

وقال أيضا: "إذا كنت ستطلق هجومًا مدمرًا ، فأنت بحاجة إلى نقطة دخول ونقطة هبوط على تلك الشبكة ، وستبدأ في البناء من هناك وتستغرق بعض الوقت".

"إذا كنت ترغب في القيام بأكثر أنواع الهجمات السيبرانية تدميراً، إلا إذا كنت محظوظاً للغاية، فسوف يستغرق وقتاً طويلاً لبناء المعرفة بالشبكة ، سوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للحصول على الإمكانات اللازمة حتى تتمكن من القيام بذلك".

وبشكل منفصل ، كتب وزير الحكومة المكلف بالدفاعات السيبرانية اليوم إلى جميع شركات FTSE 350 في بريطانيا ليطلب منهم تعزيز أمنهم.

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