"سيول" تدرس رفع العقوبات مؤقتا عن "بيونغ يانغ"

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستدرس رفع العقوبات مؤقتا عن بيونج يانج مقابل تسهيل زيارة مواطني الشمال لها لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، وذكرت بيونج يانج خلال محادثات نادرة بين الكوريتين، أنها سترسل وفدا رفيع المستوى من المسؤولين والرياضيين وفرق التشجيع لدورة الألعاب المقرر إقامتها في مدينة بيونج تشانج.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية الذي قال إنه إذا احتاجت سيول إلى اتخاذ "خطوات مسبقة" لمساعدة الكوريين الشماليين على الزيارة لحضور دورة الألعاب الأولمبية فستدرس ذلك مع مجلس الأمن الدولي ومع الدول المعنية الأخرى.

وذكرت بيونج يانج خلال محادثات نادرة بين الكوريتين، أنها سترسل وفدا رفيع المستوى من المسؤولين والرياضيين وفرق التشجيع لدورة الألعاب المقرر إقامتها في مدينة بيونج تشانج، وكانت سيول قد حظرت دخول عدد من مسؤولي كوريا الشمالية للبلاد ردا على تجارب بيونجيانج النووية والصاروخية.

وتسعى سيول إلى اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع كوريا الشمالية، لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953)، فيما تريد بيونج يانج تخصيص الجزء الأكبر من المحادثات لملف إعادة توحيد شبه الجزيرة، وكانت الكوريتان قد اتفقتا، الأسبوع الماضي، على إجراء هذه المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية، التي شهدت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية، وكان آخر لقاء بين وفود البلدين في ديسمبر/كانون أول 2015.

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