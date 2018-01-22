كوريا الجنوبية: نحن أمام فرصة ثمينة لحل الأزمة النووية

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (وكالات)

قال رئيسُ كوريا الجنوبية مون جيه-إن إنهُ يجبُ بذلُ المزيدِ من الجهود لضمانِ أن تؤدي المحادثاتُ بينَ الكوريتين بشأنِ دورةِ الألعابِ الشتوية، الشهر المقبل، إلى إجراءِ محادثاتٍ بينَ بيونغ يانغ وواشنطن بشأنِ برنامجها النووي.

وأضافَ مون، خلالَ اجتماعٍ مع مسؤولينَ كبار في البيت الأزرق الرئاسي، أن أمامَ كوريا الجنوبية "فرصة ثمينة لفتحِ الباب" لحلٍ سلمي للقضيةِ النووية الكورية الشمالية وإرساءِ السلامِ في شبهِ الجزيرةِ الكورية.

وعقدت مؤخرا محادثات بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية بالقرب من منطقة حدودية للدولتين؛ حيث تمت مناقشة ملف مشاركة بيونغ يانغ في دورة الألعاب الشتوية. وأسفرت المحادثات عن تقدم طفيف في المحادثات، إلا أن كوريا الشمالية أكدت أنه لا حديث عن برنامجها النووي، وأنها لا تحمل عداء ضد جارتها الجنوبية، ولكنها أكدت أن أسلحتها موجهة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

الى ذلك وصل مسؤولون لوجستيون من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية يوم الأحد بعد أن أدى إلغاء زيارتهم في وقت سابق إلى إثارة شكوك لفترة وجيزة بشأن مشاركة بيونغ يانغ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الشهر المقبل. وتعد هذه الاستعدادات جزءا من مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد فيما يمثل انفراجة دبلوماسية واضحة بعد تزايد حدة التوتر على مدى شهور بسبب برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والنووي.

وقالت محطة (واي. تي.إن) التلفزيونية الكورية الجنوبية إن الوفد وصل إلى سول في ساعة مبكرة من صباح يوم الاحد تحت حراسة أمنية مكثفة ثم استقل بعد ذلك قطارا إلى بيونغ تشانغ حيث تقام الأولمبياد خلال الفترة من التاسع من فبراير شباط إلى 25 من الشهر نفسه.

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