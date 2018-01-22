طوكيو تجري تدريبا لمواجهة هجوم صاروخي من كوريا الشمالية

أخبار الآن | طوكيو- اليابان (رويترز)



أجرت العاصمة اليابانية طوكيو أولَ تدريبٍ للإخلاءِ عندَ التعرضِ لهجومٍ صاروخي مع لجوءِ المتطوعينَ إلى محطاتِ مترو الأنفاق وأماكن أخرى تحتَ الأرض ستتحولُ لملاجئٍ بالنسبةِ لطوكيو في حالةِ شنِ كوريا الشمالية هجوما صاروخيا.

ورغمَ تزايدِ الأمل بأن مشاركةَ كوريا الشمالية في دورةِ الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام الشهر المقبل في كورياالجنوبية قد تساعد على نزع فتيل التوترات في المنطقة تصعدُ اليابان جهودها لتجهيز مواطنيها لأي حرب محتملة. وشملت عمليات الإجلاء المحكمة في أرض للمعارض ومتنزه محيط باستاد البيسبول بطوكيو نحو 300 متطوع.

وترى طوكيو أن التهديد الذي يمثله تطوير بيونج يانج لصواريخ باليستية وأسلحة نووية يتفاقم. وقال مسؤول حكومي ياباني للمتطوعين بعد التدريب الذي جرى في طوكيو"أي صاروخ يتم إطلاقه من كوريا الشمالية سيصل في أقل من عشردقائق وسيستغرق إصدار أول تحذير نحو ثلاث دقائق بعد الإطلاق مما لايعطينا سوى 5 دقائق فقط تقريبا للعثور على ملجأ".

وأجرت مدن وقرى يابانية صغيرة تدريبات مماثلة مع مضي كوريا الشمالية قدما في برامجها الصاروخية والنووية.

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