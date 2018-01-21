17قتيلا على الاقل في حريق بمصنع بلاستيك في الهند

أخبار الآن | نيودلهي - الهند - (وكالات)

لقي 17 عاملا على الاقل مصرعهم السبت في حريق بمصنع للبلاستيك في المنطقة الصناعية بشمال نيودلهي، بحسب ما اعلنت اجهزة الانقاذ بالعاصمة.



وشب الحريق في قبو المصنع الواقع في مبنى من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية في بوانا بضواحي نيودلهي. وبحسب السلطات فان المبنى قد يكون استخدم ايضا لتخزين العاب نارية.



وسرعان ما امتدت السنة اللهب الى الطوابق العلوية لتحاصر نحو عشرين عاملا كانوا يمارسون عملهم، بحسب ما ذكر برافين كومار احد مسؤولي اقسام الطوارىء في نيودلهي.



واضاف "تم اخراج 17 جثة" من المبنى موضحا انه تم نقل شخصين مصابين الى المستشفى.



ولم يعرف حتى الان مصير سائر العمال فيما تتواصل عمليات الانقاذ مساء السبت.



وقال مسؤولون ان معظم المتوفين قضوا اختناقا.



وفتحت السلطات تحقيقا لتحديد اسباب الحريق.



وتكثر الحوادث المميتة في مواقع العمل في الهند بسبب عدم احترام قواعد السلامة والمعايير المطلوبة في هذا المجال.



ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 دمر حريق مصنعا للبلاستيك في لوديانا (شمال) موقعا 13 قتيلا بينهم ثلاثة اطفائيين قتلوا جراء انهيار المبنى.



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