زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب خليج كاليفورنيا والمكسيك

أخبار الآن | مكسيكو - المكسيك - (وكالات)

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا قوته 6.3 درجة هز منطقة قبالة ساحل لوريتو فى ولاية باها كاليفورنيا سور الجمعة.

وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات . ولم تعلن السلطات عن وقوع اضرار او سقوط ضحايا جراء الزلزال.

يذكر أن زلزال قوي ضرب وسط المكسيك فى سبتمبر الماضى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وانهيار عشرات المباني في العاصمة مكسيكو سيتي.

وقال الرئيس إنريكي بنو نيتو إن أكثر من 20 طفلا ماتوا وفقد 30 آخرون بعد انهيار مدرسة.

وسببت قوة الزلزال، التي بلغت 7.1، أضرارا كبيرة في الولايات المجاورة.

وحدث الزلزال بعد فترة قصيرة من مشاركة كثير من الناس في تدريب على الزلازل.

وتقع البلاد في منطقة معرضة للزلازل، وقد شهدت أوائل الشهر الحالي هزة بلغت قوتها 8.1 في الجنوب وقتل فيها 90 شخصا.

وكانت بؤرة الزلزال الأخير قرب أتينسينغو في ولاية بويبلا، على بعد 120 كيلومترا من مكسيكو سيتي، وعلى عمق 51 كيلومترا، بحسب ما ذكرته هيئة المساحة الجيولوجية في الولايات المتحدة.



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