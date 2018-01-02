ايسلندا تقر قانونا إلزاميا للمساواة في الأجور بين الجنسين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصبحت آيسلندا أول بلد في العالم يشرع في المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة. وأقر التشريع في اليوم الأول من عام 2018 قانونا جديدا يجعل من غير القانوني دفع الرجال أكثر من النساء.



وطبقا للقانون الذى صدر يوم الاثنين فان الشركات والوكالات الحكومية التي تضم 25 شخصا على الاقل سيتعين عليها الحصول على شهادة الحكومة لسياساتها الخاصة بالمساواة فى الأجور.



وستواجه المنظمات التي تفشل في إثبات التكافؤ في الأجور غرامات, وقد حظيت التشريعات الجديدة بدعم حكومة يمين الوسط في أيسلندا، وكذلك المعارضة، في برلمان يمثل فيه حوالي 50 في المائة من جميع الأعضاء من النساء.



وأيسلندا دولة جزرية في شمال المحيط الأطلسي وتضم حوالي 000 323 شخص. ولديها اقتصاد قوي يقوم على السياحة ومصائد الأسماك.



على مدى السنوات التسع الماضية، تم تصنيف أيسلندا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي (ويف) كأكثر بلدان العالم المساواة بين الجنسين.



وتؤخذ في الاعتبار في التقرير العالمي للفوارق بين الجنسين عوامل مثل الفرص الاقتصادية والتمكين السياسي والصحة والبقاء من أجل قياس حالة المساواة بين الجنسين في بلد ما.



وأغلقت آيسلندا حوالي 10 في المائة من مجموع الفجوة بين الجنسين منذ أن بدأ التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين في عام 2006.



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