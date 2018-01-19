ماكرون وماي يوقعان معاهدة جديدة مراقبة الهجرة

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس، معاهدة جديدة حول الهجرة بين فرنسا والمملكة المتحدة، في القمة الفرنسية البريطانية الخامسة والثلاثين في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهورست قرب لندن.

وأورد بيان بعد الاجتماع بين الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء البريطانية، أن المعاهدة الجديدة تهدف إلى "تعزيز الإدارة المشتركة لحدود الدولتين المشتركة مع تحسين معاملة القاصرين الذين لا يرافقهم طالبو لجوء".

وكان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، أعلن أن البلدين سيعلنان حزمة من الاتفاقات تقوم من خلالها بريطانيا بمساعدة فرنسا في مسألة الإرهاب و"تهديدات مشتركة" أخرى، والتعاون ضد "جرائم الهجرة" والمساعدات الإنسانية في أفريقيا، وانضمام قوات فرنسية إلى انتشار عسكري بريطاني في إستونيا.

وركزت اجتماعات القمة الثنائية السابقة على الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والطاقة النووية، غير أن القمة الـ35 التي عقدت اليوم الخميس، "توسعت لتشمل الطيف الكامل للعلاقات الثنائية بين بريطانيا وفرنسا، بما في ذلك الازدهار والابتكار والعلوم والتعليم.

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