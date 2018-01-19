طائرة من دون طيار تنقذ شابين من الموت غرقا

أخبار الآن | كانبيرا - استراليا - (رويترز)

تمكن منقذو الحياة من إنقاذ حياة شابين من الموت غرقا بعد أن جرفهم التيار بعيدا عن الشاطئ، وكان الشابين يسبحان في شاطئ لينوكس شمال مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية ولم يتمكن رجال الإنقاذ أو المسعفون من الوصول إلي الشابين بسبب الموج الشديد فقاموا بتشغيل طائرات درون مجهزة بجميع معدات الإنقاذ ووصلوا للشباب وألقوا إليهم بمعدات إنقاذ منها قارب مطاطي وبعد قليل نجي الشابين بالسباحة عبر القارب المطاطي ووصلا للشاطئ بأمان



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