سعوديون يمدحون في "السرب 99" وتفوقه في إنقاذ الطيارين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ”السرب 99″، الذي أنقذ يوم الأحد، طيّاريْن سعوديين سقطت طائرتهما في صعدة، شمالي اليمن.

وأنقذ “السرب 99″، طاقم طائرة “تورنيدو” مقاتلة من عمق الأراضي اليمنية التي تقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، حيث تمكن السرب وعبر طائرات “كوغر” من الانتقال على وجه السرعة لموقع سقوط المقاتلة والبحث عن الطيارين ومن ثم استعادتهما وهما بصحة جيدة.

وتتمثل مهامّ “السرب 99” في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ القتالي بواسطة مروحيات قادرة على التزود بالوقود في الجوّ، للدخول داخل مسرح عمليات العدو وتنفيذ عمليات قتالية تهدف لاستعادة الطيارين أو الجنود المحاصرين، الذين تتعرض طائراتهم للسقوط في أراضي العدو، في أسرع وقت.

ويتمركز “السرب 99″، المخصص للبحث والإنقاذ القتالي، في قاعدة الملك خالد الجوية، في خميس مشيط. وتم إنشاء السرب وتجهيزه بأحدث المروحيات المسلحة التي تمتلك القدرة على التزود بالوقود جوًّا، بالإضافة إلى تزويدها بتسليح ثقيل قوي يمكنها من الاشتباك مع العدو وتدميره مع قاذف صواريخ يحتوي على “19” صاروخًا عيار “68MM”، كما تحمل المروحية “2” بود رشاش عيار “20mm”. وبإمكان مروحية “كوغر” حمل “20” عسكريًّا من أفراد القوات الخاصة بكافة عتادهم، بالإضافة لطاقمها.

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