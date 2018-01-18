كوريا الشمالية ترفض الحديث عن العقوبات وتستعد للأولمبياد

أخبار الآن | بيونغ يانغ - كوريا الشمالية (رويترز)



قال دبلوماسي كبير من كوريا الشمالية لرويترز إن بلاده ترفض اجتماعا قادته الولايات المتحدة في فانكوفر نوقش خلاله فرض عقوبات أشد على بلاده بوصفه "استفزازا" مشيرا إلى أن بيونجيانج ستتصدى لذلك، كما أوضح أن كوريا الشمالية عازمة على إنجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينة بيونجتشانج في كوريا الجنوبية.

واتفقت 20 دولة يوم الثلاثاء على دراسة تشديد العقوبات للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية وحذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بيونجيانج من أنها قد تواجه ردا عسكريا إذا لم تختر المفاوضات، وقال تشو ميونج نام نائب المندوب الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف إن اجتماع فانكوفر كان "مضرا وخطيرا".

وأضاف قائلا خلال المقابلة "نحن نندد بأقوى العبارات بهذا الاجتماع. إنه ضار حقا. ولن يؤدي إلى سلام أو أمن (ولن يفيد) العملية الجارية حاليا بين الشمال والجنوب التي تهدف لتهيئة مناخ سلمي وتخفيف التوترات وتعزيز المصالحة بين الشمال والجنوب"، وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي "نحن ملتزمون حقا وعازمون على القيام بكل ما في وسعنا للتصدي للعقوبات".

وعند سؤاله عن احتمال إقدام الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية لبلاده قال تشو "نحن لدينا كل الإمكانات لردع مثل هذه المناورات من جانب القوى المعادية. نحن مستعدون للحوار والمواجهة. مستعدون للاثنين معا"، وقال تشو "نعتبرها (الأولمبياد) حدثا للأمة الكورية وليس فقط لكوريا الجنوبية".



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