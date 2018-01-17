ثوران بركان "جبل مايون" في الفلبين رافقته تسع هزات أرضية

أخبار الآن | مانيلا - الفلبين ( وكالات )

ثار بركان جبل مايون في جزيرة بيكول الفلبينية أمس نافثا حمما تساقطت على المنحدرات ورماداً انتشر إلى البلدات المجاورة، وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل إنه تم تسجيل تسع هزات أرضية في منطقة البركان ، أربعٌ منها صاحبت خروج الحمم البركانية، في ظل تراكم الضغط الذي أدى إلى تدفق الحمم والرماد".



وأضاف المعهد إن " المستوى الثالث من التحذير بشأن بركان مايون ما زال قائماً وهو يعني وجود مستوى مرتفع نسبياً من الثوران حيث تتواجد الصخور المنصهرة في فوهة البركان ويحتمل وقوع ثوران خطير قريباً " مشيراً إلى أن الحمم تجاوزت منطقة محظورة نصف قطرها ستة كيلومترات ما دفع السكان للفرار.

وتسبب بركان مايون في مقاطعة بيكول التي يقصدها السياح بحالة إرباك منذ بدء نشاطه يوم السبت الماضي ما دفع الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في الفلبين إلى إصدار أمر بإجلاء سكان عدد من القرى المجاورة إثر إنبعاث الرماد البركاني منه، وقامت السلطات الإقليمية بإغلاق المزيد من المدارس.



ويقصد السائحون زيارة جبل مايون لمشاهدة شكله المخروطي شبه الكامل، وقال المعهد أن الحمم تجاوزت منطقة محظورة نصف قطرها ستة كيلومترات مما دفع السكان للفرار.

وأوضح قائلا "لا يزال المستوى الثالث من التحذير بشأن بركان مايون قائما وهو يعني وجود مستوى مرتفع نسبيا من الثوران حيث توجد الصخور المنصهرة في فوهة البركان ويحتمل وقوع ثوران خطير في خلال أسابيع وربما أيام"، والمستوى الرابع يعني احتمال ثوران البركان "خلال أيام" ويعلن المستوى الخامس عندما يبدأ الثوران الخطير بالفعل..

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