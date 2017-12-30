الأمن الروسي يعلن اعتقال منفذ الاعتداء في سان بطرسبورغ

أخبار الآن | سان بطرسبورغ - روسيا (ا ف ب)

اعلنت أجهزة الأمن الروسية انه تم اعتقال منفذ الاعتداء الذي استهدف متجرا كبيرا في مدينة سان بطرسبورغ الاربعاء وتبناه تنظيم داعش.

وأصيب 18 شخصا بجروح قبل اربعة ايام من ليلة رأس السنة بانفجار عبوة يدوية الصنع وضعت داخل متجر في سان بطرسبورغ، ولا يزال ثمانية جرحى في المستشفى.



وقالت الاجهزة في بيان "تم اعتقال المدبر والمنفذ المباشر لتفجير عبوة يدوية الصنع في 27 كانون الاول/ديسمبر داخل متجر كبير في سان بطرسبورغ خلال عملية خاصة لجهاز اف اس بي (السبت) 30 كانون الاول/ديسمبر".



واوردت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بترينكو في بيان منفصل ان "المشتبه به يخضع للاستجواب".

و تبنى تنظيم داعش الاعتداء كما نقلت وكالة اعماق التابعة للتنظيم.

وسبق ان توعد التنظيم المتطرف روسيا مرارا منذ بدأت تدخلها العسكري في سوريا في 30 ايلول/سبتمبر 2015.

وفي الثالث من نيسان/ابريل، تعرض مترو الانفاق في سان بطرسبورغ لاعتداء خلف 15 قتيلا وعشرات الجرحى وتبنته مجموعة غير معروفة مرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومنتصف كانون الاول/ديسمبر، اعلنت الاجهزة الامنية الروسية انها اعتقلت خلية لتنظيم داعش كانت تعد لاعتداءات في سان بطرسبورغ في 16 كانون الاول/ديسمبر.

وتم ذلك بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه).

وبعدما اعلن الرئيس فلاديمير بوتين منتصف كانون الاول/ديسمبر انسحابا جزئيا للقوات الروسية من سوريا، ابدت الاجهزة الامنية مخاوفها من وصول جهاديين عائدين من سوريا والعراق بعد الهزائم الكبيرة التي لحقت بالتنظيم المتطرف.

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