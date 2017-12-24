رصد جسم جديد خلال عملية البحث عن الغواصة الأرجنتينية

أخبار الآن | بوينوس ايرس - الأرجنتين - (أ ف ب)

رصدت البحرية الأرجنتينية جسما جديدا خلال عملية البحث عن غواصة لها فقدت في المحيط الأطلسي الشهر الفائت، وهي تحمل على متنها 44 بحارا.

وأوضحت البحرية أن غواصة روسية مسيرة عن بعد، ستتحرى هذا الجسم الجديد دون تقديم مزيد من التوضيح.

وكانت البحرية الارجنتينية أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى رصد مسبارات أشياء غير معتادة في أعماق اليم.

لكن لم يؤد إي من حالات الرصد إلى تحديد مكان الغواصة، وتبين أن أحد الأجسام مركب صيد غرق في المحيط قبل سنوات.

في الاثناء تواصل سفينة أبحاث المحيطات الامريكية "اتلانتس" عمليات البحث، بحسب البحرية الامريكية.

وفقدت البحرية الارجنتينية الأمل في العثور على ناجين لكنها تأمل في العثور على الغواصة سان خوان.

وأدت هذه القضية الاسبوع الماضي إلى اقالة قائد البحرية الارجنتينية الاميرال مارسيلو سرور.

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