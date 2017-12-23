حريق غابات كاليفورنيا الأكبر مساحة منذ 1932

أخبار الآن | كاليفورنيا - الولايات المتحدة - (أ ف ب)

اصبحَ حريقُ الغابات في كاليفورنيا، الذي تعملُ فرقُ الإطفاء منذ اكثر من اسبوعين على اخماده، الاكبر الذي تشهدهُ الولاية منذ 1932 على أقربِ تقدير، بحسب ما اعلنت الجمعة دائرةُ حمايةِ الغابات ومكافحة الحرائق في الولاية. التقرير التالي

حراق هي الأضخم تلتهم مساحات شاسعة من غابات كاليفورنيا، تلك الولاية الأكثر سكانا في امريكا، والتي اجتاحها منذ نحو عشرين يوما حريق توماس ليلتهم غابات ومساحات شاسعة لم يسبق ان شهدتها الولاية منذ سنة 1932، الحريق الذي اندلع في الرابع من الشهر الحالي التهم بحسب دائرة حماية الغابات ومكافحة الحرائق في الولاية "كالفاير" التهم 70172 هكتارا وقضى على 1063 منشأة كما قدرت السلطات كلفة خسائره حتى الساعة بـ177 مليون دولار

كلفة مكافحة الحريق وصلت إلى 104 ملايين دولار، وتم الاستعانبة بأكثر من 8 آلاف رجل إطفاء يحاولون على مدار الساعة احتواء ألسنة اللهب وإخماد النيران، وطائرات هليكوبتر وأخرى لإسقاط مواد للحد من اتساع نطاق الحرائق.

دائرة حماية الغابات ومكافحة الحرائق صنفت هذا الحريق بالأكبر من نوعه منذ نحو تسعين سنة " بعد ان تخطىت مساحته تلك التي اتى عليها في 2003 حريق "سدار" الذي كان يعتبر الاكبر اذ انه تعود لائحة "كالفاير" لأكبر 20 حريقا في الولاية إلى العام 1932، حيث كانت البيانات قبل ذلك "أقل دقة ، حريق سدار في 2003 هو الأخر تسبب بكارثة في الولاية اذ انه التهم في مقاطعة ​سان دييغو​ عشرات الآلاف من الهيكترات من الاراضي وأسفر عن قتل 15 شخصاً ودمر ما يقرب من 3000 مبنى.

تاريخ كالفورنيا أيضا كان حافلا بالحرائق نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين اذ شهدت تلك الفترة حرائق أكبر، مثل حريق "سانتياغو كانيون" في 1889 الذي يعتقد أنه أتى على مساحة تبلغ 77000 هكتار.

النيران لا تزال تأكل بالغابات والأشجار في كالفورنيا على الرغم من السيطرة على خمس وستين في المئة من الحرائق، فهل ستكون الحرائق هذه بمسابة انذار لمناطق اخرى في العالم مهددة بالتغيرات المناخية كما يرى حاكم الولاية؟



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