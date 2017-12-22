انتحاري يفجر نفسه بمقر للشرطة في افغانستان

أخبار الآن | كابل - أفغانستان - (أ ف ب)

أعلن مسؤولون أن انتحاريا اقتحم بعربة هامفي محشوة بالمتفجرات مقرا للشرطة في أفغانستان، مما أدى إلى مقتل 6 أفراد وجرح 4 آخرين.

والهجوم الذي تبنته جماعة طالبان وقع قبيل الفجر في منطقة مايواند بولاية قندهار الجنوبية، في آخر حلقة من سلسلة الهجمات الدامية، التي يشنها المتمردون وتستهدف بشكل متزايد مراكز أمنية.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار، غورزانغ أفريدي، إن الهجوم أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 4 آخرين، مضيفا: "جميع الضحايا من عناصر الشرطة المحلية".

وفي السياق، أوضح شرطي محلي لـ"فرانس برس"، أن "دوي الانفجار كان عنيفا وسُمع على بعد كيلومترات عن المقر"، وأكد أن 8 عناصر قتلوا و9 آخرين جرحوا.

وقالت الشرطة إن "الشرطيين الثمانية الذين قتلوا انتشلوا من تحت الركام، وشرطيين آخرين فقد اثرهم بعد الهجوم".

وتصعد طالبان هجماتها على مراكز أمنية سعيا لارباك الشرطة والجيش ولسرقة العتاد لتدعيم تمردهم المستمر منذ 16 عاما.



وتمكن المتمردون من حيازة "العشرات" من عربات الهامفي المصفحة وشاحنات البيك اب في السنوات القليلة الماضية، بحسب مسؤولين.



واستخدمت بعض تلك العربات في هجمات انتحارية استهدفت قواعد للشرطة والجيش وأحدثت مفعولا مدمرا.

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